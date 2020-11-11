Следователи назвали приоритетную версию авиакатастрофы с телеведущим НТВ

https://static.news.ru/photo/62f34dfa-2419-11eb-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagam.com

Авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий НТВ Александр Колтовой, могла произойти из сломанного винта самолёта. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии поломку воздушной машины, заявила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землёй, — цитирует Марковскую РИА Новости.

Она подчеркнула, что масляный бак самолёта был пуст, что говорит в пользу неисправности. В настоящее время изучаются переговоры пилота с диспетчером, сведения о предполётном и техническом обслуживании и регламентных работах.

41-летний телеведущий проектов «Звёзды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Подмосковье. Вместе мужчиной на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.

Борт вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе. Через некоторое время у самолёта отказал и загорелся двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. После жёсткой посадки самолёт был полностью объят огнём.

Как писал NEWS.ru, перед авиакатастрофой телеведущий увёл самолёт от жилых домов. Колтовой начал отворачивать воздушную машину на 80–90 градусов, потерял скорость, и воздушное судно «клюнуло» носом вниз. Если бы пилот сел в частном секторе, то смог бы выжить, но, возможно, убил бы людей, полагает общественный инспектор по безопасности полётов Кирилл Кондратенко.