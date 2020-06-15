СКР: злоумышленник обстрелял полицейских в Москве беспричинно

https://static.news.ru/photo/9acf825e-afa5-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напавший на сотрудников полиции на западе Москвы Ратмир Галаев обстрелял их без какой-либо причины. Об этом заявила старший помощник руководителя главного управления СКР по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, 15 июня 2020 года молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей, — отметила Иванова.

Она добавила, что следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых, у которых он незадолго до нападения оставил свою сумку. Допрошенные в качестве свидетелей граждане рассказали, что ранее были знакомы с подозреваемым, но в последнее время он вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко.

Расследование по факту нападения на полицейских продолжается. Следователи намерены проверить иных лиц на возможную причастность к приготовлению данного преступления.

Нападение на сотрудников МВД произошло 15 июня у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте. Полицейские остановили такси для проверки документов, и в это время проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой.

В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнём был ранен и нападавший. Некоторое время назад появилась информация о том, что он скончался в больнице, но в СКР её опровергли.

Ранее NEWS.ru писал, что в качестве основной версии нападения на полицейских рассматривается экстремизм. Кроме того, злоумышленника проверяют на причастность к убийству начальника ЦЭП Ингушетии Эльджаркиева в ноябре 2019 года.