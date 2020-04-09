СК возбудил ещё одно дело после пожара в доме престарелых Москве

https://static.news.ru/photo/6bf7c0ae-7a5d-11ea-82ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по г.Москве

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту пожара в пансионате для пожилых, в результате которого погибли четверо постояльцев.

По словам представитель московского главка СК Юлии Ивановой, руководство и сотрудники учреждения не обеспечили необходимые условия, а также не получили в полном объёме разрешительные документы и разрешения от надзорных органов для предоставления услуг пенсионерам и надлежащей эксплуатации здания.

В связи с этим возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требовании безопасности, повлёкших смерть двух и более человек.

Ранее NEWS.ru писал, что частный московский дом престарелых, где накануне произошёл пожар, располагался в здании, которое не значится в Росреестре и не принималось в эксплуатацию.

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.