СК раскрыл подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/525bc052-273f-11eb-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Командир и второй пилот самолёта Ан-124 были вынуждены сажать самолёт в аэропорту Новосибирска в ручной режиме. Все электронные системы и средства связи вышли из строя. ЧП произошло 13 ноября.

Следствием установлено, что непосредственно после взлёта воздушного судна у него отказал второй из четырёх двигателей, при этом обломками от двигателя был серьёзно повреждён фюзеляж самолёта. После этого отказали средства связи, как внутренней, так и внешней, на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования, — цитирует РИА Новости руководителя отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Романа Глуховерова.

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку на территории аэродрома взлёта. Экипаж грузового самолёта руководствовался исключительно визуальным наблюдением, включая точки соприкосновения на линии посадки. Воздушная машина выкатилась на 300 метров за пределы взлётно-посадочной полосы. Из 14 членов экипажа никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются различные версии произошедшего. Эксперты продолжают работу на месте крушения.

Воздушная машина авиакомпании «Волга-Днепр» летела из Сеула в Вену. На её борту находились 84 тонны автозапчастей. В новосибирском аэропорту Толмачёво чартерный рейс совершил техническую остановку.

Как писал NEWS.ru, Ан-124 стал разрушаться ещё в воздухе. Очевидцы рассказали, что на строительных площадках, над которыми пролетал самолёт, были обнаружены его фрагменты.