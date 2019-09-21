https://static.news.ru/photo/b693b0d8-dc8c-11e9-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР по Брянской области/vk.ru

Оперативники нашли оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи в Брянске. 31-летнему водителю-фельдъегерю предъявлено обвинение в убийстве своих коллег и совершении других преступлений.

Мужчина признался в содеянном, видео оперативных мероприятий опубликовано на сайте регионального управления СК.

Всё произошло около 22 часов 19 сентября. По версии следствия, мужчина забрал служебное оружие у двоих сослуживцев, убил их и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. Убегая с места преступления, он прихватил с собой записи с камер наблюдения и поджёг помещения.

Похищенные деньги и оружие он спрятал на территории своего дома, а одежду, в которой совершил убийство, и карту памяти камеры наблюдения — выкинул. Позже эти улики нашли сыщики.

Ранее News.ru писал, что обгоревшее тело генерального директора предприятия «Багем» Виктора Ворошилова обнаружили на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».





