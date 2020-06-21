СК начал проверку после обрушения в жилом доме в Самаре

https://static.news.ru/photo/519eba88-b3aa-11ea-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР Самара/vk.com

Следственные органы начали проверку после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах после хлопка бытового газа.

Начата доследственная проверка. Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Как писал NEWS.ru, хлопок бытового газа произошёл на кухне одной из квартир дома в Самарской области. В результате инцидента незначительные телесные повреждения получили две женщины, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Последующего пожара не произошло. Однако были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. Из дома эвакуировали 24 человека.