https://static.news.ru/photo/c3871bee-2c8d-11ea-9da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два автомобиля столкнулись на 13-м км трассы Томск — Мариинск. В результате аварии пострадали шесть человек.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель Renault Megane двигался в сторону Томска, когда не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Mitsubishi.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства ДТП, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.