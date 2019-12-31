Два автомобиля столкнулись на 13-м км трассы Томск — Мариинск. В результате аварии пострадали шесть человек.
По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель Renault Megane двигался в сторону Томска, когда не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Mitsubishi.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства ДТП,
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.
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