Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

https://static.news.ru/photo/a755afa0-1781-11eb-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три грузовика и три легковых автомобиля столкнулись на съезде на МКАД на востоке Москвы. На месте ДТП сильно затруднено движение.

На улице Липецкая при съезде на МКАД произошло ДТП с участием трёх грузовых и трёх легковых автомашин, — заявил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.

В настоящий момент нет информации о пострадавших.

Ранее один человек пострадал в ДТП на МКАД. Авария произошла на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Там также столкнулись шесть автомобилей.

NEWS.ru писал, что на севере столицы столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек.