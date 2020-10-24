Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Три грузовика и три легковых автомобиля столкнулись на съезде на МКАД на востоке Москвы. На месте ДТП сильно затруднено движение.
На улице Липецкая при съезде на МКАД произошло ДТП с участием трёх грузовых и трёх легковых автомашин, —
заявилпредставитель экстренных служб столицы РИА Новости.
В настоящий момент нет информации о пострадавших.
Ранее один человек пострадал в ДТП на МКАД. Авария произошла на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Там также столкнулись шесть автомобилей.
NEWS.ru писал, что на севере столицы столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек.