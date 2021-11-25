«Шахта взорвалась»: супруга горняка о трагедии на «Листвяжной»

Проблемы с загазованностью на шахте «Листвяжная», где в результате аварии 25 ноября погибло не менее 11 человек, возникли давно, но горняки не жаловались на это, опасаясь остаться без денег. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала супруга одного из пострадавших. Женщина утверждает, что шахтерам, которые высказывали недовольство условиями труда, грозили увольнением. Ее супруг выжил при взрыве, но после лечения ему предстоит вернуться в забой.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в палате у шахтера, пострадавшего в результате аварии на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление. Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/РИА Новости

— В каком ваш муж сейчас состоянии?

— Он в состоянии средней тяжести, надышался угарным газом. Ожог лёгких, горит грудная клетка. Но на ногах. Его выбросило волной оттуда, дальше он выбрался сам. Через какое-то время он позвонил мне с телефона врача, сказал, что «я жив». Я сначала не поняла, что произошло, а он сказал «шахта взорвалась». У меня сейчас шоковое состояние. До этого он говорил, что в шахте очень большая загазованность, а работать надо, гоняют их работать.

— Где он сейчас?

— Он находится в больнице Ленинска-Кузнецкого. По моим подсчётам там около 33 человек точно было часа два назад. Не знаю, сколько сейчас.

— С чего начался взрыв?

— Он не успел зайти вглубь, прошёл 500 метров, спускался, и его волной взрывной выкинуло. А загазованность давно была, шахта была на демонтаже. Я говорила «как так, как вы в таких условиях работаете?»

— Шахтёры обращались куда-то с жалобами на такие условия труда?

— Нет, а кто будет жаловаться? Все понимали, что это до поры до времени, надеялись на лучшее. Получается, если демонтаж делают в месяц, то заработков не будет, и все боялись остаться без денег на ещё один месяц. Говорят, людей пугали, мол не нравится — увольняйся, за воротами 100 человек на твоё место. Вы понимаете, у всех ипотеки, кредиты, дети. Всем хочется обеспечивать себе семьи. А заработная плата была далеко не как говорят в Москве — не 400-500 тысяч, это враньё полное.

— Сколько получал денег ваш муж?

— В пределах 80-90 тысяч рублей.

— И это такая сумма за то, что он рисковал своей жизнью?

— Да. Каждое 12-е и 27-е число месяца он получал. Хорошо, что вы понимаете, что это смешная сумма за риск жизнью. Но платили исправно, без задержек.

Александр Патрин/РИА Новости

Авария на шахте «Листвяжнная» в городе Белово Кемеровской области случилась утром 25 ноября на глубине 250 метров. По последним данным, погибли 11 человек, ещё 46 пострадали от отравления продуктами горения, 35 горняков остаются в шахте. Днём спасатели приостановили операцию по их спасению из-за угрозы взрыва. После ЧП Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Причиной трагедии могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования.