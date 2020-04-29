Северо-Курильск накрыло пеплом с вулкана Эбеко

https://static.news.ru/photo/79ebf77a-89a8-11ea-85d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pavelzhegunov/instagram.com

Пепловый выброс зафиксирован 29 апреля на вулкане Эбеко, находящемся на острове Парамушир Большой Курильской гряды, пепел долетел до ближайшего населённого пункта.

Ветер разнёс пепловый шлейф на 10 км от вулкана, для авиации установлен оранжевый код опасности — вулкан активен, вероятность извержения высокая. В городе Северо-Курильске происходит пеплопад, это явление не несёт опасности для жизни населения, сообщает ТАСС со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Жители Северо-Курильска сообщили, что пепел уже выпадал 28 апреля, но из-за сильной облачности вулканологи не смогли зарегистрировать выброс на Эбеко.

Как писал NEWS.ru ранее, 18 апреля из кратера вулкана Ключевской потекла лава. Потоки появились на восточном склоне самого высокого вулкана Евразии. Вулкан начал извергаться 1 ноября 2019 года, но, как правило, выбрасывает пепел.