Северо-Курильск накрыло пеплом с вулкана Эбеко

Пепловый выброс зафиксирован 29 апреля на вулкане Эбеко, находящемся на острове Парамушир Большой Курильской гряды, пепел долетел до ближайшего населённого пункта.
Ветер разнёс пепловый шлейф на 10 км от вулкана, для авиации установлен оранжевый код опасности — вулкан активен, вероятность извержения высокая. В городе Северо-Курильске происходит пеплопад, это явление не несёт опасности для жизни населения,
Как писал NEWS.ru ранее, 18 апреля из кратера вулкана Ключевской потекла лава. Потоки появились на восточном склоне самого высокого вулкана Евразии. Вулкан начал извергаться 1 ноября 2019 года, но, как правило, выбрасывает пепел.
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