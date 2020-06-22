Семь школьников утонули при попытке спасти друга в реке

https://static.news.ru/photo/1338989c-b434-11ea-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь учеников начальной школы в китайском городе центрального подчинения Чунцин утонули при инциденте на плотине реки Фуцзян. Во второй половине дня 21 июня они играли около плотины, когда один из мальчиков оступился и упал в воду.

Семь школьников бросились ему на помощь, но выбраться из реки на берег никто не смог, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в спасательной операции участвовали более 200 человек. Они достали из воды тела всех утонувших детей уже после полуночи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет Пермского края сообщил о смерти шестилетней девочки в региональной столице. Ребёнок утонул в бассейне банного комплекса. Малышку взяла с собой 43-летняя мама, которая отдыхала в компании друзей. Она оставила дочь без присмотра. Утонувшего ребёнка нашли другие посетители учреждения.