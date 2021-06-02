Семь российских туристов пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Египте

https://static.news.ru/photo/a12d41f4-c3e0-11eb-ae1a-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двое детей и четверо египтян, погибла одна россиянка, пишет газета Akhbar el-Youm.

ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем, который, по предварительным данным, двигался с превышением скорости и врезался в микроавтобус. Автобус возвращался с экскурсии в Хургаду. Данные о пострадавших россиянах подтвердило российское посольство в Facebook. Дипломаты отметили, что пострадавшие отделались синяками и ссадинами, им оказывается медицинская помощь в больницах города Суэц.

Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде, говорится в сообщении дипведомства.

Как сообщалось ранее, туристический автобус на шоссе между Каиром и Шарм-эш-Шейхом попал в аварию, несколько человек получили травмы. В попавшем в ДТП автобусе были и россияне, несколько из них получили незначительные ушибы.