Семь российских туристов пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Египте

Авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром в Египте. В результате пострадали 11 человек, включая семерых россиян, в том числе двое детей и четверо египтян, погибла одна россиянка, пишет газета Akhbar el-Youm.
ДТП
Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде, говорится в сообщении дипведомства.
Как сообщалось ранее, туристический автобус на шоссе между Каиром и Шарм-эш-Шейхом попал в аварию, несколько человек получили травмы. В попавшем в ДТП автобусе были и россияне, несколько из них получили незначительные ушибы.