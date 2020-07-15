Семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика в Турции

https://static.news.ru/photo/39223b0a-c710-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Самолёт-разведчик разбился в провинции Ван на востоке Турции. В авиакатастрофе погибли семь сотрудников органов безопасности, среди которых двое пилотов.

Об этом сообщает агентство Anadolu, со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. Самолёт рухнул 16 июля около 03:00 при выполнении разведывательной и наблюдательной миссии.