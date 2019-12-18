https://static.news.ru/photo/1ee8958e-2212-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Сильнейший шторм с порывами ветра до 28 м/с обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Сестрорецк из-за этого терпит наводнение, створки дамбы закрыты.

Ветер сдувает кровли домов, раскидывает тяжёлые фуры во дворах домов. По городу оборваны линии электропередачи, аварийная бригада чинит их в авральном режиме, сообщает Пятый канал.

Оборваны провода и на железной дороге. «Ласточка», ехавшая из Пскова в Петербург, застряла на полпути из-за поломки токоприёмников. На помощь выехал резервный локомотив.

Остановлено движение по фарватеру, уровень воды из-за дождей и ветра поднялся выше двух метров. Ветер пока не стихает, синоптики прогнозируют, что циклон продержится в Ленобласти как минимум до полудня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штормовой ветер выбросил на берег буксир «Вега» на Сахалине. Происшествие случилось в угольном порту Шахтёрска.