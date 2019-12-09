https://static.news.ru/photo/c43167b8-1a25-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sisto/Fotogramma/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штормовой ветер выбросил на берег буксир «Вега» на Сахалине. Происшествие случилось в угольном порту Шахтёрска.

На судне в этот момент были четыре человека, они не пострадали. Никто из моряков не получил травм, сообщает ТАСС. Буксир тоже не повреждён, разлива топлива удалось избежать.

На помощь буксиру направляются два судна. Снять с мели его получится, скорее всего, только во время прилива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и десантное судно «Кондопога» Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Порывы ветра в месте их дислокации достигают 20 и более метров в секунду.