Штормовой ветер выбросил на берег буксир «Вега» на Сахалине. Происшествие случилось в угольном порту Шахтёрска.
На судне в этот момент были четыре человека, они не пострадали. Никто из моряков не получил травм,
На помощь буксиру направляются два судна. Снять с мели его получится, скорее всего, только во время прилива.
Ранее NEWS.ru сообщал, что противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и десантное судно «Кондопога» Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Порывы ветра в месте их дислокации достигают 20 и более метров в секунду.
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