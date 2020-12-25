Самолёт выкатился за пределы ВПП во время посадки во Внуково

https://static.news.ru/photo/3840ca6c-469a-11eb-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время посадки пассажирский лайнер выкатился за взлётно-посадочную полосу, приземлившись в аэропорту Внуково.

Борт совершал рейс из Якутии в Москву. Повреждений, как сообщают источники в экстренных службах, у самолёта не выявлено. За пределы ВПП Boeing 747 сместился на 20 метров, передаёт РИА Новости.

Похожее ЧП произошло 13 ноября в аэропорту Новосибирска. Тогда командир и второй пилот грузового самолёта Ан-124 были вынуждены сажать его в ручном режиме. Все электронные системы и средства связи вышли из строя.

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку на территории аэродрома взлёта. Экипаж грузового самолёта руководствовался исключительно визуальным наблюдением, включая точки соприкосновения на линии посадки. Ан-124 выкатился на 300 метров за пределы ВПП. Из 14 членов экипажа никто не пострадал.

В эти минуты грузовой самолёт, следующий рейсом Лейпциг — Москва, готовится совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за неустойчивой работы автопилота. Согласно данным сайта Flightradar, самолёт совершил несколько кругов над столичным аэропортом Шереметьево, после чего был направлен на запасной аэродром, сообщал NEWS.ru.