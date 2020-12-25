Самолёт Лейпциг — Москва готовится к экстренной посадке в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/2f86bd0a-4686-11eb-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Грузовой самолёт, следующий рейсом Лейпциг — Москва, совершит экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за неустойчивой работы автопилота.

Грузовой Ту-204 рейса Лейпциг — Москва с неустойчивой работой автопилота должен был сесть в Шереметьево, но был направлен на запасной аэродром в Нижний Новгород, — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

Согласно данным сайта Flightradar, самолёт совершил несколько кругов над столичным аэропортом Шереметьево, после чего был направлен на запасной аэродром.

Как писал NEWS.ru, уральская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения законов о безопасности полётов после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Utair в Сургуте. Ситуацию контролирует местный транспортный прокурор. Сотрудники ведомства изучат нарушения прав пассажиров.

Пассажирский самолёт Boeing 735 компании Utair 19 декабря совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. Борт следовал из аэропорта Игарка в Уфу. После взлёта у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута.