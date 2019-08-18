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Директор школы, в которой учился убивший свою семью, а затем совершивший самоубийство подросток, Александр Исайкин заявил, что в образовательном учреждении никто до сих пор не может поверить в произошедшее.

Никто не верит, я в том числе, — сообщил РЕН ТВ руководитель школы. По его словам, подросток никогда не конфликтовал с учителями или сверстниками, не был раздражительным и неуравновешенным. Ранее...