https://static.news.ru/photo/e5412034-c1fa-11e9-96c7-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Рейс лайнера Boeing 757-200 из США в Португалию завершился жёсткой посадкой. Приземление самолёта авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах получилось настолько неудачным, что корпус воздушного судна получил заметные повреждения.
Обратный рейс авиакомпании с острова Сан-Мигель в Нью-Йорк был отменён. Об этом сообщает One Mile at a Time.
Um Boeing 757-200 da @Delta (N543US) teve danos na fuselagem após um pouso duro no Aeroporto de Ponta Delgada, na região dos Açores, em Portugal, no fim da madrugada de hoje.
Não houve feridos e o voo #DL415, que seguiria para Nova York, foi cancelado.
Ранее News.ru сообщал, что эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) распорядилось проверить на авиасимуляторах сценарии маловероятных нештатных ситуаций. ФАУ также прорабатывает предложение использовать во время полётов Boeing 737 MAX два бортовых компьютера одновременно.