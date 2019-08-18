Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейс лайнера Boeing 757-200 из США в Португалию завершился жёсткой посадкой. Приземление самолёта авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах получилось настолько неудачным, что корпус воздушного судна получил заметные повреждения.

Обратный рейс авиакомпании с острова Сан-Мигель в Нью-Йорк был отменён. Об этом сообщает One Mile at a Time.

Ранее News.ru сообщал, что эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации. Федеральное авиационное управление США (ФАУ) распорядилось проверить на авиасимуляторах сценарии маловероятных нештатных ситуаций. ФАУ также прорабатывает предложение использовать во время полётов Boeing 737 MAX два бортовых компьютера одновременно.

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