https://static.news.ru/photo/3370e688-3693-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отдыхавший на Пхукете 23-летний турист из России выпал с балкона отеля, после чего был госпитализирован. Состояние Даниила Соловьёва оценивается как тяжёлое, но стабильное, молодой человек находится в коме, рассказали в местной полиции.

Инцидент произошёл 12 января. Проживавшего в номере на четвёртом этаже россиянина нашли под окнами гостиницы в бессознательном состоянии. При падении парень сломал правую руку, уточняет The Phuket News.

Соловьёв был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В момент ЧП он находился один в номере, это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. При обыске в комнате россиянина были найдены «высушенные растения», они отправлены на экспертизу. Полицейские не исключают, что речь идёт о марихуане. Правоохранители намерены допросить молодого человека, когда он восстановится от полученных травм.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин России Владимир Джумок разбился насмерть, выпав с балкона шестого этажа кондоминиума в тайском курортном городе Паттайя.