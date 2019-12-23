https://static.news.ru/photo/665c3946-2624-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: chonburi/vk.com

Гражданин России Владимир Джумок во время отдыха на территории тайского курорта Паттайя выпал с балкона 6 этажа кондоминиума и разбился насмерть. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщают западные СМИ.

Информация о смерти 40-летнего мужчины поступила в полицию прошедшей ночью. Очевидцы рассказали правоохранителям, что трагедия произошла в районе Джомтьен на юге Паттайи.

Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок, он упал с балкона шестого этажа и получил смертельные травмы головы, — передаёт газета The Nation.

По предварительной информации, до падения с балкона мужчина с кем-то ссорился. Местная полиция в настоящее время выясняет, что стало причиной произошедшего. На данный момент у правоохранителей 2 версии — несчастный случай и убийство.

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