Россиянин отказался работать и поджёг начальника

30-летнему мужчине из Екатеринбурга грозит пожизненное заключение. Его подозревают в жестоком убийстве начальника.
Как
Жертва мгновенно загорелась, также вспыхнул стоящий рядом автомобиль «Газель». Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали ожоги 80% поверхности тела. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось и через несколько дней он погиб.
Обвиняемый после инцидента хотел скрыться, но полиции удалось его задержать. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом). Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Нижегородской области. Местного жителя задержали по подозрению в том, что он заживо сжёг свою сожительницу из-за ссоры.
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