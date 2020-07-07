Житель Нижегородской области поджёг сожительницу из-за ревности

https://static.news.ru/photo/6e2fc002-c061-11ea-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из города Городец на территории Нижегородской области был задержан по подозрению в поджоге и убийстве своей сожительницы. Об этом 7 июля журналистам сообщили сотрудники регионального СУ СК.

Исходя из версии следствия, инцидент произошёл вечером накануне. В одной из квартир дома по улице Кутузова между сожителями произошла бытовая ссора. В итоге мужчина облил возлюбленную бензином и поджёг. Он попытался сбить пламя. Ещё одна женщина пришла на помощь преступнику, она вызвала врачей. Подожжённую россиянку отвезли в больницу, однако доктора не смогли её спасти — от полученных повреждений она умерла. Сожителя покойной задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемый задержан. От дачи показаний он отказался. Как полагают следователи СК, мотивом совершённого послужила ревность. В тот день мужчина утром не обнаружил своей сожительницы дома, а вернулась она домой только под вечер. Приревновав её, подозреваемый и совершил преступление, — приводит РИА Новости сообщение от СУ СК по Нижегородской области.

Мужчине в скором времени предъявят обвинения. Также для будет выбрана мера пресечения.

Как ранее передавал NEWS.ru, житель Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения задушил свою сожительницу, а тело вывез на строительной тележке в соседний дом, сообщили журналистам представители пресс-службы регионального СК РФ.