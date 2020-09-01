Российский истребитель перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 ВВС России был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта над Баренцевым морем.
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Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, — гласит сообщение Центра.
На аэродром МиГ-31 вернулся только после разворота самолёта ВВС Норвегии от российской границы. Полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 31 августа российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота перехватил четыре самолёта Швеции, Дании, Германии и США в небе над Балтикой.
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