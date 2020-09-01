Российский истребитель перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/2ef03824-ec47-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31 ВВС России был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта над Баренцевым морем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. По его данным, истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух для «опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ».

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, — гласит сообщение Центра.

На аэродром МиГ-31 вернулся только после разворота самолёта ВВС Норвегии от российской границы. Полёт истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 31 августа российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота перехватил четыре самолёта Швеции, Дании, Германии и США в небе над Балтикой.