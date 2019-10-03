https://static.news.ru/photo/d66cea8c-e5e7-11e9-8423-fa163e074e61_660.jpg Фото: nabibjj/instagram

В Москве многократный победитель международных турниров по джиу-джитсу Наби Амадзиев избил нескольких полицейских, которые пытались его задержать.

Сотрудники правоохранительных органов уличили спортсмена в продаже фальшивых медицинских книжек. После этого его собирались схватить, однако Амадзиев оказал серьёзное сопротивление. Два работника полиции обратились в больницу из-за травм, полученных во время драки, передаёт « Спорт-Экспресс ».

Ранее News.ru писал о том, что нападающий команды «Реактор», находящейся в системе нижнекамского «Нефтехимика», Раиль Мустафин подрался с сотрудниками полиции. Инцидент произошёл в ночном клубе Бугульмы, где работала официанткой бывшая девушка молодого человека.