Российские туристы пострадали в ДТП в Доминикане

В Доминикане в результате аварии пострадали шестеро российских туристов, том числе и несовершеннолетний. Экскурсионный автобус с ними попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами, сообщает портал Tourinews.
По уточнённым данным, всего в результате происшествия
По сведениям издания, туристический автобус направлялся в Саману. ANEX Tour
Ранее сообщалось, что за последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских путешественников заболели COVID-19 на турецких курортах. Из них скончались 40 человек. Система «безопасного туризма», которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определённые плоды, однако полностью избежать случаев заражения среди россиян не удалось. Кроме того, во многих гостиницах плохо поставлено дело с оповещением о коронавирусе.