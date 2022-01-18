Российские туристы пострадали в ДТП в Доминикане

В Доминикане в результате аварии пострадали шестеро российских туристов, том числе и несовершеннолетний. Экскурсионный автобус с ними попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами, сообщает портал Tourinews.

По уточнённым данным, всего в результате происшествия пострадали 15 человек, водитель одного из автобусов погиб. Среди получивших ранения путешественников не менее шести человек являются гражданами России, кроме того, одному из них нет 18 лет.

По сведениям издания, туристический автобус направлялся в Саману. ANEX Tour сообщил , что среди находившихся в автобусе путешественников были двое клиентов туроператора. Россияне, как сказано, приобрели данную экскурсию не у официального оператора, а «с улицы».

Ранее сообщалось, что за последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских путешественников заболели COVID-19 на турецких курортах. Из них скончались 40 человек. Система «безопасного туризма», которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определённые плоды, однако полностью избежать случаев заражения среди россиян не удалось. Кроме того, во многих гостиницах плохо поставлено дело с оповещением о коронавирусе.