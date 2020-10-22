Российские силовики ликвидировали две экстремистские ячейки

https://static.news.ru/photo/d9b5cbc0-1500-11eb-9cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России пресекли в Дагестане и Карачаево-Черкесии деятельность двух ячеек, которые являлись частью международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещено в РФ).

В общей сложности силовики задержали в Малокарачаевском районе КЧР и городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана более 20 человек. Экстремисты активно пропагандировали радикальную идеологию, вербовали в свои ряды новых людей.

Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифат, — рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ.

Во время обысков у экстремистов было изъято холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, около двух сотен экземпляров псевдорелигиозной литературы, а также записи лекций радикальных проповедников. Кроме того, в руки силовиков попали электронные носители информации с материалами экстремистского характера.

Следственные подразделения ФСБ возбудили уголовные дела, в рамках которых задержанные участники ячеек будут привлечены к ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух человек — граждан Украины и России. Первый подозревается в призывах к экстремизму, второй — в пропаганде и публичном оправдании терроризма.