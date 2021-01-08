Родители в Петербурге выбросили из окна ребёнка, спасая его от пожара

https://static.news.ru/photo/d3df20ac-52c2-11eb-af2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

9 января в жилом доме на Будапештской улице произошёл пожар, в ходе которого жильцы одной из квартир, спасая трёхлетнюю дочь от огня и дыма, выбросили её с третьего этажа. Внизу девочку поймали на одеяло сотрудники полиции.

Как пишет «Фонтанка», в 19:10 в МЧС России поступил сигнал о возгорании в доме 42/3 по Будапештской улице. Горела квартира на втором этаже, но о помощи просили жильцы этажом выше. Огонь был локализован уже через 12 минут. После того как пожар был потушен, внутри нашли тело погибшего жильца квартиры, причины возгорания устанавливаются.

Спасателями ребёнка выступили полицейские Фрунзенского района Петербурга, которые случайно проезжали рядом, направляясь к отделу полиции в соседнем здании. Увидев, что в жилом доме произошёл пожар, они поспешили на помощь, их увидели жильцы. Родители трёхлетней Вероники сначала сбросили им одеяло, а затем и свою дочь. Полицейские успешно поймали ребёнка, его жизни угрозы нет. Родители впоследствии смогли самостоятельно покинуть квартиру.

Из девятиэтажки было эвакуировано 12 человек. Чтобы они не мёрзли на улице, им предоставили автобус.

Как сообщал NEWS.ru, 9 января крупный пожар в жилом доме также произошёл в Тюменской области. В результате возгорания в частном доме погибли сразу семь человек.

4 января пожар произошёл и во Владимирской области. Огонь распространился на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Загоревшийся дом расположен в городе Собинка Владимирской области. Пожар произошёл в квартире на третьем этаже, огонь также затронул чердак дома.