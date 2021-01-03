Дом под Владимиром горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров

https://static.news.ru/photo/6016cc2c-4e55-11eb-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

На территории Владимирской области в понедельник, 4 января, произошёл пожар. По имеющейся информации, в настоящий момент огонь раскинулся на площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Загоревшийся дом расположен в городе Сорбинка Владимирской области. Пожар произошёл в квартире на третьем этаже.

Строение находится по адресу: город Собинка, улица Рабочий проспект, дом 7. По состоянию на 07:10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 кв. метров и горение части чердачного помещения на площади 1 500 кв. метров, — цитирует ТАСС сообщение от МЧС.

Как ранее передавал NEWS.ru, короткое замыкание привело к выбросу огня из-под тротуара в центре Санкт-Петербурга, сообщили в местном управлении МЧС.

Инцидент произошёл на улице Садовой у дома 17. В результате два квадратных метра тротуарного покрытия были повреждены