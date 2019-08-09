https://static.news.ru/photo/ae70094e-bac5-11e9-bc75-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achinsknovosti

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет повторно введён в Ачинском районе Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов.

По его словам, сейчас собирается специальная комиссия, которая оценит ситуацию и введёт ЧС, информирует ТАСС .

По последним данным, в Ачинском районе взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных. В результате ЧП один полицейский находится в тяжёлом состоянии, ещё трое в средней тяжести, передаёт РИА Новости .

Новый пожар на военном складе произошёл после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

Как писал News.ru, после нового взрыва боеприпаса под Ачинском вблизи железной дороги принято решение отправить в объезд два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек.