Глава Ачинского района Евгений Розанчугов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет повторно введён в Ачинском районе Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов.
По его словам, сейчас собирается специальная комиссия, которая оценит ситуацию и введёт ЧС, информирует
По последним данным, в Ачинском районе взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных. В результате ЧП один полицейский находится в тяжёлом состоянии, ещё трое в средней тяжести, передаёт
Новый пожар на военном складе произошёл после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
Как писал News.ru, после нового взрыва боеприпаса под Ачинском вблизи железной дороги принято решение отправить в объезд два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек.