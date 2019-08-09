После нового взрыва боеприпаса под Ачинском вблизи железной дороги принято решение отправить в объезд два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек.
Об этом сообщил представитель экстренных служб региона агентству «
В случае невосстановления движения на данном участке пассажирские поезда сообщением Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан будут направлены по объездному пути через железнодорожную станцию Красноярск, — сказал источник.
Для вывоза жителей ближайших к месту происшествия деревень из Ачинска направлено 11 автобусов.
9 августа на военном арсенале в Красноярском крае вновь прогремел взрыв, писал News.ru. Врачи сообщают о пятерых пострадавших. В МЧС по Красноярскому краю отметили, что при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл взрыв снаряда.