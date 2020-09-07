Рейс Улан-Удэ — Москва экстренно сел в Красноярске

Борт авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в Красноярске. Пилот решил посадить лайнер из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Самолёт направлялся в из Улан-Удэ в Москву.
Одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить судно. В 9:10 (5:10 мск) борт благополучно приземлился, —
сообщилиРИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Пассажира передали медикам. О его состоянии ничего не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель.
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