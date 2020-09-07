Рейс Улан-Удэ — Москва экстренно сел в Красноярске

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Следственный комитет направил в суд дело священника из Оренбургской области Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также развратных действиях, насильственных сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

По версии следствия, от преступлений против сексуальной неприкосновенности со стороны мужчины с 1999-го по 2019 год пострадали 11 детей, говорится на сайте СК. Кроме того, ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в...