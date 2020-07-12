Разлившееся на Таймыре топливо обнаружено в двух водоёмах

https://static.news.ru/photo/4b4da11e-c4ce-11ea-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: heartofarctic/vk.com

Авиационное топливо, разлившееся вследствие разгерметизации трубопровода при перекачке, попало в два водоёма, сообщили в экстренных службах региона.

По уточнённым данным, произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 кв. м в месте прорыва. С учетом рельефа местности часть топлива попала в два водоёма, у которых общий ручей, — цитирует свой источник ТАСС.

При этом водозабора в данной местности нет. На данный момент место разлива локализовано. Чтобы не допустить попадания топлива в реку Большая Хета, в месте происшествия установлены семь линий боновых заграждений на протяжении 550 метров, загрязнённый грунт обработали 740 кг сорбента. Кроме того, к месту ЧП прибыли специалисты с необходимым для сбора нефтепродуктов оборудованием, боновыми заграждениями и ещё половиной тонны сорбента.

Утечка топлива в результате разгерметизации трубы при перекачке на склад ГСМ АО «Норильсктрансгаз» составила 44 тонны. По данным пресс-службы «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» сообщала, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Как писал NEWS.ru ранее, режим ЧС введён в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива более 40 тонн авиационного топлива. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».