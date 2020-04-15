Расследование крушения Superjet в Шереметьево завершили

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Следственный комитет РФ завершил расследование крушения SSJ100 в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году, при котором погибли 40 человек.

Согласно его результатам, диспетчеры и аварийные службы в той ситуации ничего поделать не могли, поэтому судить будут только командира судна Дениса Евдокимова, который грубо посадил самолёт. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию, — передаёт её слова РИА Новости.

Петренко также отметила, что специалисты изучили данные чёрных ящиков и пришли к выводу, что самолёт адекватно реагировал на действия пилота.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Гражданские самолёты Сухого» сменила название на «Корпорация „Иркут“ — „Региональные самолёты“». Это произошло в рамках создания гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации.