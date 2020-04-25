Работники завода в Оренбургской области погибли при утечке доменного газа

https://static.news.ru/photo/c004770c-8721-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Металлоинвест/vk.com

Три человека погибли в результате ЧП, произошедшего 25 апреля на одном из крупных промышленных предприятий Новотроицка в Оренбургской области.

В доменном цехе АО «Уральская Сталь» произошла утечка доменного газа. В результате погибли три работника предприятия, — говорится в сообщении на сайте регионального СК России.

Следственным отделом по Новотроицку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В данное время специалисты осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели.

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