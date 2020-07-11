Пытавшегося украсть Хартию вольностей британца приговорили к 4 годам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/fd5fef24-c34d-11ea-988a-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Великобритании приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего англичанина Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора. Полиции он объяснил свой поступок тем, что «усомнился в подлинности» документа.

Всё произошло вечером 25 октября 2018 года. Ройден пытался разбить молотком бронированное стекло в храме. Ему удалось пробить стекло в трёх местах, однако оно не рассыпалось. Его задержала охрана, которой помогли очевидцы, в том числе американские туристы Мэтью и Алексис Делькамбре.

Судья Ричард Паркс, вынося приговор по делу, похвалил посетителей и сотрудников за бдительность и смелость и призвал Верховного шерифа Уилтшира вручить награду в 1000 фунтов стерлингов господину Делкамбре и 500 фунтов стерлингов служащему собора Гэри Прайсу.

По версии стороны обвинения, Ройден планировал преступление длительное время. Адвокат Николас Коттер в защиту подсудимого отметил, что в 1991 году тот стал жертвой автокатастрофы, которая «трагически» повлияла на его жизнь. Он получил серьёзную травму мозга и в итоге стал алкоголиком и наркоманом.

В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр Хартии не был поврежден. Сумма ущерба от действий Ройдена составила 14 тысяч фунтов стерлингов.

Это было решительное покушение на документ, имеющий огромное историческое значение. Великая хартия вольностей является документом огромной важности для нашей страны и многих других стран, которые разделяют наши демократические традиции, — подчеркнул судья Ричард Паркс.

Для современного англичанина (и американца) Magna Charta Libertatum 1215 года, то есть Великая хартия вольностей является одним из основополагающих документов, в котором впервые нашли отражение идеи равенство всех перед судом и защита прав человека. Подписанию хартии предшествовало острое противостояние баронов и короля Иоанна Безземельного. Документ был призван ограничить произвол короны.

Наряду с такими памятниками права как Хабеас корпус акт (1679); Билль о правах (1689); Акт о престолонаследии (1701) и другими Magna Charta является частью так называемой неписанной британской конституции — корпуса актов, которые в совокупности и являются основополагающими законами королевства.

От документа 1215 года уцелело четыре экземпляра. Один из них и хранится в Библиотечном корпусе Солсберийского собора.

Не страдавший от отсутствия внимания собор получил новую популярность из-за скандала с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в марте 2018 года. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, на которых власти Великобритании возлагают ответственность за это преступление, утверждали, что ездили в Англию посмотреть на «знаменитый на весь мир Солсберецкий собор», писал NEWS.ru.