«Много денег не надо»: Пушков объяснил, как пермский стрелок приобрёл ружьё

Сенатор Алексей Пушков, комментируя нападение на Пермский госуниверситет, заявил, что в первую очередь нужно ужесточить оружейное законодательство. Повысить возрастную планку до 21 года. По его словам, злоумышленник легко смог накопить и прибрести ружьё. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

18 лет — слишком незрелый возраст. Это подтверждается тем, что в Казани преступнику тоже было 19 лет. Закон нуждается в дальнейшей доработке с тем, чтобы в полной мере отвечать требованиям безопасности в мире социальных сетей, через которые и происходит глобализация такого рода преступлений. А подвержены ей прежде всего подростки и совсем молодые люди, — сказал сенатор.

Он добавил, что приобрести охотничье ружьё не дорого, преступник накопил и легально его купил. А до этого психиатр выдал нужную справку.

На приобретение такого оружия много денег не надо — вот он и накопил. И приобрёл совершенно легально, — подытожил Пушков.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По предварительным данным, погибли восемь человек.