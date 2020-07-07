Пшеничные поля и жилые дома загорелись в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/2d60e252-c11c-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

Пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в Волгоградской области. Информация о пострадавших не поступала.

Поступило сообщение о возгорании в Михайловском районе, населенном пункте Княженский 2. По прибытию было установлено: происходит горение пшеницы. Общая площадь поля, ориентировочно, 100 гектаров, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. К месту происшествия вылетели два вертолёта Ми-8. Задействованы 8 единиц специальной техники. Население хутора эвакуируют. Возгорание произошло в 14:05 по московскому времени.

NEWS.ru информировал ранее о пожаре в офисном здании в центре Москвы. Информация о пострадавших не поступала.