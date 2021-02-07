Пропавшие в горах жители Чечни найдены живыми

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Люди, пропавшие в горах Чечни, обнаружены живыми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно об исчезновении группы из 14 местных жителей, которые 7 февраля ушли в горно-лесистую местность на сбор черемши. В течение долго времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне были задержаны двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января. Об этом заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

По его словам, задержанных подозревают в пособничестве членам незаконных вооружённых формирований (часть 2 статьи 208 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.