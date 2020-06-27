Природный пожар вспыхнул на военном полигоне под Выборгом

https://static.news.ru/photo/6018c514-b8a9-11ea-8c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Выборгские Ведомости/vk.com

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на военном полигоне Кирилловский был зафиксирован природный пожар площадью 20 гектаров

Площадь пожара в настоящий момент составляет 20 га, из них активное горение происходит на 2 га, — заявили в пресс-службе МЧС России журналистам «Интерфакса».

На остальной территории зафиксировано очаговое тление.

Для тушения пожара задействованы 154 человека и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России 46 человек и семь единиц техники. Также задействован вертолёт Ми-8.

В период с 27 апреля по 3 мая на территории России было ликвидировано свыше 700 лесных пожаров в 38 регионах. Их общая площадь составила 134,8 тысячи гектаров. В большинстве случае возгорание происходило по вине человека. Чуть больше 200 лесных пожаров произошли из-за пала сухой травы и перехода огня с сопредельных земель сельхозназначения. В четырёх случаях лес горел из-за грозы.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшую неделю на территории России в пять раз увеличились площади лесных пожаров с 250 тысяч гектаров до 1,15 миллиона гектаров. Лес горит в труднодоступных районах, его не тушат по решению региональных комиссий.