Правоохранители не рассматривают версию намеренного отравления Навального

https://static.news.ru/photo/3db88bc4-e2c2-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские правоохранительные органы в настоящее время не рассматривают версию, согласно которой оппозиционного политика, блогера и юриста Алексея Навального могли отравить намеренно. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

В данный момент Навальный находится в в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Он попал туда после того, как ему резко стало плохо в самолёте, летящем из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку.

По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай, который он выпил в аэропорту, вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость. В настоящее время политик находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранители не считают, что сейчас следует рассматривать версию с намеренным отравлением.

Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам, — передаёт слова источника ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи пока не поставили диагноз Навальному, которого госпитализировали в реанимацию в Омске прямо из самолёта. Ему проводят симптоматическое лечение. Соратники политика считают, что его отравили из-за политической деятельности.