https://static.news.ru/photo/5c910866-ce62-11e9-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В администрации Петроградского района сообщили, что произошёл пожар в дельфинарии.

По предварительным данным, возгорание началось на чердаке. ЧП случилось во время представления. Людей экстренно эвакуируют. На месте происшествия работают пожарные и врачи, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о пожаре, который произошёл в приюте бездомных животных. Он расположен в северо-западной части столицы — на улице Нижние Мнёвники, дом 37. Из здания шёл густой чёрный дым. До того как на место прибыли пожарные подразделения, из горящего приюта вывели 20 животных.