В администрации Петроградского района сообщили, что произошёл пожар в дельфинарии.
По предварительным данным, возгорание началось на чердаке. ЧП случилось во время представления. Людей экстренно эвакуируют. На месте происшествия работают пожарные и врачи, передаёт
Ранее News.ru писал о пожаре, который произошёл в приюте бездомных животных. Он расположен в северо-западной части столицы — на улице Нижние Мнёвники, дом 37. Из здания шёл густой чёрный дым. До того как на место прибыли пожарные подразделения, из горящего приюта вывели 20 животных.