Появилось видео конфликта, в котором пострадал олимпийский чемпион Соловьёв

Драка, в результате которой избили российского фигуриста, чемпиона Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрия Соловьёва, произошла возле караоке-бара в Москве. Судя по записям с камер видеонаблюдения, трое неизвестных начали приставать к двум девушкам, которые были вместе со спортсменом. Когда Соловьёв толкнул одного из обидчиков, на него напали и остальные участники потасовки, сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт перерос в драку после того, как Соловьёв, судя по всему, отреагировал на слова одного из оппонентов в адрес его девушки.

По последним данным, двое молодых людей, избивших олимпийского чемпиона, уже задержаны .

Известно, что инцидент произошёл ночью. Девушка за которую заступился фигурист является его возлюбленной. Это двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова.

По её словам, одна из подруг на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил их не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул фигуриста, тот упал и ударился спиной о дверь.

В результате спортсмен был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы в состоянии средней тяжести.

Ранее в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину. Родственница пострадавшего заявила, что жители посёлка хотят организовать народный сход из-за частых конфликтов с приезжими.