Стали известны подробности избиения фигуриста Соловьёва

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова рассказала подробности инцидента с участием её возлюбленного, фигуриста Дмитрия Соловьёва. 32-летний спортсмен был избит в центре Москвы. Слова Сидоровой приводит «Матч ТВ».

Сообщается, что конфликт завязался после того, как одна из подруг Сидоровой на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил их не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул фигуриста, тот упал и ударился спиной о дверь.

Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку, — рассказала Сидорова.

Об избиении Соловьёва стало известно во вторник, 21 декабря. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.