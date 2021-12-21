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Стали известны подробности избиения фигуриста Соловьёва

19:08, 21 декабря 2021
Стали известны подробности избиения фигуриста Соловьёва Дмитрий Соловьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова рассказала подробности инцидента с участием её возлюбленного, фигуриста Дмитрия Соловьёва. 32-летний спортсмен был избит в центре Москвы. Слова Сидоровой приводит «Матч ТВ».

Сообщается, что конфликт завязался после того, как одна из подруг Сидоровой на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил их не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул фигуриста, тот упал и ударился спиной о дверь.

Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку, — рассказала Сидорова.

Об избиении Соловьёва стало известно во вторник, 21 декабря. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

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