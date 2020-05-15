Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

01:07, 26 июня 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.

На кадрах можно увидеть, как Никита Ерошенко подходит к микроавтобусу и прикладом винтовки Мосина, которая была у него в руках, наносит удары по машине. Сразу после этого из машины выскакивает человек, а с другой стороны к нему бегут люди в штатском, которые повалили солдата на землю.

Ранее стало известно, что причиной случившегося стал нервный срыв, произошедший у солдата после того, как его отстранили от участия в параде из-за сбитого шага.

Как писал NEWS.ru ранее, Ерошенко направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях