Потерявшийся в Пермском крае мальчик прошёл 40 километров по тайге

https://static.news.ru/photo/b2fbdb10-a984-11ea-b4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

10-летний ребёнок, заблудившийся в тайге, прошёл за трое суток 40 километров. Об этом заявила руководитель поискового отряда имени Ирины Бурхановой Ксения Макарова.

Ребёнок прошёл около 40 километров по тайге, если судить по его следам, по которым мы двигались. Он был сильно искусан насекомыми и обезвожен. Настоящее чудо, что он выжил. Мальчик вышел к трассе, где его подобрал водитель проезжавшего транспорта, — сообщила Макарова журналистам РИА Новости.

По её словам, мальчик слышал звук вертолёта, который его разыскивал.

Ребёнок пропал 3 июня 2020 года в посёлке Лель Гайнского района. Он ушёл к реке с тремя друзьями, но на обратном пути компания разделилась, и он не дошёл до дома. Родители пытались найти ребёнка самостоятельно, а затем обратились в полицию.

В поисках принимали участие около 300 человек, среди которых были волонтёры, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.

NEWS.ru писал, что медики оценивают состояние ребёнка как стабильное. У него нет травм, присутствуют только ссадины, царапины и укусы клещей.