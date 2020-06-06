Медики рассказали о состоянии проведшего три дня в тайге мальчика

https://static.news.ru/photo/864527d8-a8b8-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10-летнего мальчика, который нашёлся после трёх дней поисков в Пермском крае, доставили в больницу в Перми для обследования и лечения, его состояние стабильное.

Об этом «АиФ-Прикамье» рассказали в краевом Министерстве территориальной безопасности.

По словам врачей, состояние мальчика стабильное. Как пояснили в больнице, травм нет, присутствуют ссадины и царапины, есть укусы клещей, обезвоживание. Ребёнку поставили иммуноглобулин, — сообщил собеседник издания.

В Минтербезе добавили, что с ребёнком работают психологи.

О пропаже мальчика писал NEWS.ru. Ребёнок исчез 3 июня в посёлке Лель Гайнского района. Он отправился к реке с двумя друзьями. На обратном пути компания разошлась, мальчик до дома не дошёл. Родители пытались найти его своими силами, а ночью обратились в полицию. Следственные органы после исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего принимали участие до 300 человек, среди них сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтёры.

6 июня мальчик сам выбрался из тайги в окрестностях одного из населённых пунктов Гайнского района, о чём поисковому отряду сообщили местные жители.