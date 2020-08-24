Постоялец гостиницы попал в больницу после спуска из окна по простыням

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Постоялец гостиницы «Белые ночи» в Санкт-Петербурге попал в больницу после того, как попытался спуститься из окна третьего этажа по простыням.

Инцидент произошёл вечером 23 августа. Мужчина хотел сходить за алкоголем, но этаж, на котором он проживал, был закрыт. Тогда постоялец решил покинуть гостиницу через окно.

Он связал несколько простыней и начал спускаться по ним с третьего этажа. Однако не рассчитал свои силы и сорвался вниз. Его госпитализировали в шоковом состоянии, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что Петербурге безбилетница напала на кондуктора в троллейбусе и избила его. Задержали буйную пассажирку работники вневедомственной охраны, которые прибыли на место происшествия по вызову водителя.