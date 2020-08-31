Посол США в РФ намерен посетить заключённого в Мордовии Пола Уилана

https://static.news.ru/photo/3a5bdcea-eb8e-11ea-bc17-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан заявил, что намерен посетить отбывающего наказание в ИК № 17 Мордовии Пола Уилана. Он осуждён в РФ за шпионаж.

Пол в моих мыслях каждый день, и при первой возможности мы поедем туда, — приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Как отметил Салливан, поездка откладывается из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вину свою Уилан не признал, но обжаловать решение отказался. Адвокат американца Владимир Жеребенков сразу после вынесения приговора заявил, что вопрос обмена Уилана на россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута «обсуждается в коридорах».

Виктор Бут был осуждён в США в 2012 году на 25 лет по обвинению в намерении продать оружие колумбийской группировке. Константин Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы в 2011 году по обвинению в преступных намерениях по транспортировке в США крупной партии кокаина.