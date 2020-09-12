После гибели ребёнка под Пензой возбудили дело о доведении до самоубийства

https://static.news.ru/photo/5de9e472-f4e4-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Lange/picture alliance/Global Look Press

11 сентября в Кузнецке Пензенской области обнаружили мёртвым 10-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, надзорное ведомство держит расследование дела на контроле и проверит исполнение требований законодательства органами системы профилактики. Меры прокурорского реагирования примут в случае, если найдутся нарушения.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости детали произошедшего. Мальчик учился в третьем классе местной школы. Утром он ушёл на занятия, а вечером его нашли мёртвым вернувшиеся с работы родители.

Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть ещё один ребёнок, — сообщил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал о самоубийстве пенсионера в Нарткале (Кабардино-Балкария). 80-летний мужчина покончил с собой после того, как его обвинили в распространении наркотиков. СК РФ по этому факту проводит проверку на наличие признаков доведения до самоубийства.