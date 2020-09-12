После гибели ребёнка под Пензой возбудили дело о доведении до самоубийства

11 сентября в Кузнецке Пензенской области обнаружили мёртвым 10-летнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, надзорное ведомство держит расследование дела на контроле и проверит исполнение требований законодательства органами системы профилактики. Меры прокурорского реагирования примут в случае, если найдутся нарушения.
Источник в силовых структурах
Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть ещё один ребёнок, — сообщил собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал о самоубийстве пенсионера в Нарткале (Кабардино-Балкария). 80-летний мужчина покончил с собой после того, как его обвинили в распространении наркотиков. СК РФ по этому факту проводит проверку на наличие признаков доведения до самоубийства.
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