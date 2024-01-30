Полянский рассказал, какое наказание понесут виновные в крушении Ил-76 Полянский для NEWS.ru: правовая система РФ разберется с виновными в гибели Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виновные в крушении самолета Ил-76, перевозящего военнопленных, понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, с ними «разберется» правовая система России.

Они заслуживают то наказание, которое несут люди, сбивающие самолет со своими же гражданами. Здесь все совершенно очевидно. Все, кто совершает преступления со стороны киевского режима, понесут заслуженное наказание, заслуженное и неотвратимое, — сказал Полянский.

Дипломат также напомнил, что в России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета, и оно предусматривает «определенные действия» в отношении лиц, которые будут признаны виновными. Кроме того, в России существует множество других инициатив, в частности, общественный трибунал, занимающийся преступлениями ВСУ. Сейчас в стране, по словам Полянского, «накапливается массив доказательств, фиксируются все преступления» ВСУ, а остальные нюансы касательно трибунала определятся после достижения всех целей СВО.

Все рычаги у нашей страны для этого есть, — добавил он.

О крушении самолета Ил-76 в Белгородской области стало известно 24 января. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Ил-76 преступлением Киева. По его словам, украинские власти знали, что российский самолет везет пленных к месту обмена.